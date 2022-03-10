Глава МВД: возложение цветов 16 марта и 9 мая допустимо, демонстрация поддержки военной агрессии — нет
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Возложение цветов 16 марта и 9 мая допустимо, но манифестация прославления политической и военной агрессии не может быть организована, заявила в четверг в программе Krustpunktā Латвийского телевидения министр внутренних дел Мария Голубева (AP!).

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Министр считает, что 16 марта Рижское самоуправление не может запретить, например, обществу Daugavas Vanagi Latvijā или другим посетителям этого мероприятия ежегодно возлагать цветы к памятнику Свободы.

В то же время устраивать политическую демонстрацию в данном случае было бы не очень уместно, так как это дало бы враждебным российским масс-медиа дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии, которые звучат уже на протяжении нескольких лет.

"На мой взгляд, нельзя допустить, чтобы это превратилось в мероприятие этнической поляризации", — добавил министр.

МВД думает о 9 мая, но подробности пока не разглашаются. В то же время Мария Голубева считает допустимым проведение памятного мероприятия, в котором он приняли бы участие люди, у которых близкие погибли в войну.

"Военизированная или прославляющая военную агрессию демонстрация, безусловно, недопустима. Я думаю, что мы будет исходить из этой позиции", — добавил министр.

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