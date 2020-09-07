Глава МВД ждет четкой позиции прокуратуры по делу задержанного начальника Погранохраны Латвии

Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс заявил в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3, что ждет от прокуратуры четкой позиции по делу главы Государственной пограничной службы Гунтиса Пуятса, которого Бюро внутренней безопасности задержало в минувшую пятницу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Гиргенса, в данном случае разбирательство в рамках начатого уголовного процесса должно пройти как можно скорее, и очень важно, чтобы прокуратура вынесла свой вердикт: или же подозрения в серьезности поступков Пуятса подтвердились, или же речь идет о формальных нарушениях по административной части".

Пуятса задержали утром в пятницу, 4 сентября, но отпустили в тот же день. К нему применен статус подозреваемого в связи неисполнением обязанностей государственного должностного лица, вызвавшим серьезные последствия. Инкриминируемое преступление связано со строительством инфраструктуры на латвийско-российской границе. Вероятно всего, это то же дело, в котором фигурирует бывший глава Погранохраны Нормунд Гарбарс. Он был задержан в прошлом году, в начале сентября, по делу о возможных преступлениях при строительстве инфраструктуры пограничной зоны на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе.

Пресс-секретарь Погранохраны Кристине Петерсоне подтвердила в разговоре с агентством, что работники Бюро внутренней безопасности были в штабе Пограничной службы. Был ли обыск, она не сказала, потому что такой ответ имеет право давать только Бюро внутренней безопасности.

Как отмечает LETA, Пуятс ранее публично критиковал главу Бюро внутренней безопасности Валтера Мурниекса. В октябре он заявлял, что обратится в прокуратуру в связи с возможными нарушениями в расследовании дел против пограничников. Мурниекс же в марте в интервью телеканалу TV3 заявил, что Пограничная служба — единственная структура МВД, которая абсолютно не хочет сотрудничать и противится этому.

5 марта Мурниекс и Пуятс были на переговорах у министра внутренних дел, после чего Гиргенс объявил, что "топоры войны зарыты".