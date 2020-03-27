Глава NEPLP: латвийские СМИ находятся на грани краха

Руководитель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш заявил, что латвийская медиаиндустрия в настоящее время находится на грани краха.

"В настоящее время СМИ оказались на грани краха", — сказал Аболиньш, пояснив, что рекламодатели начали массово расторгать рекламные договоры, таким образом драматически сократив доходы и общественным, и коммерческим средствам массовой информации.

Как отметил глава NEPLP, в течение последнего месяца доходы СМИ, в среднем, сократились на 50%, а в отдельных случаях даже на 70 — 80%.

"Если подобная ситуация продолжится, в ближайшие месяцы мы переживем закрытие СМИ, и я прогнозирую, что мы переживем закрытие и больших масс-медиа. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация", — подчеркнул Иварс Аболиньш.

Он отметил, что электронные средства массовой информации являются одним из краеугольных камней национальной безопасности, поскольку они предоставляют населению актуальную информацию и сообщают о том, как надо действовать.

"Медиаиндустрия должна быть в числе тех, кто получает немедленную поддержку, а также в числе тех, кто получает особую поддержку со стороны государства", — сказал Аболиньш.