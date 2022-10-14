Глава NEPLP: происходят активные попытки вернуть в Латвию контент запрещенных российских каналов

В Латвии предпринимаются активные попытки вернуть контент запрещенных российских каналов. Об этом в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил председатель Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

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В качестве примера он упомянул местного бизнесмена, который пытался зарегистрировать четыре запрещенных российских канала как латвийские СМИ. Аболиньш не назвал имя этого предпринимателя, сославшись на то, что не хочет его популяризировать.

Также НСЭСМИ фиксировал случаи, когда ретранслируемые в Латвии каналы включали в свою программу контент запрещенных российских каналов. Решения совета по этому поводу ожидаются в ближайшее время.

"Все это происходит. Попытки вернуть этот контент в Латвию — реальность, поэтому мы должны быть бдительными, наш мониторинговый центр должен быть бдительным, а наши законы должны быть адаптированы к существующей ситуации", — сказал Аболиньш.

Недавно он вернулся из командировки на Украину, где обменивался опытом работы в медиаиндустрии. Аболиньш сказал, что Украине интересно то, что сделала Латвия в сфере медиаграмотности, а также несколько правовых актов, касающихся ограничения российских каналов и сайтов.

Латвия же хочет научиться у Украины тому, как обеспечить вещание СМИ в случае "часа Х".

Как сообщалось, после российского вторжения в Украину NEPLP запретил в Латвии многие российские телеканалы и сайты, транслирующие кремлевскую пропаганду.