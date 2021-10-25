Глава NMPD: если госпитализированных с Covid-19 станет больше, всех больных придется сортировать еще строже

С увеличением числа госпитализированных пациентов с Covid-19, больных на всех уровнях придется сортировать еще строже, заявила в передаче Šodienas jautājums директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

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Ципуле пояснила, что такая кривая как у Латвии, которую видно на опубликованном Всемирным экономическим форумом изображении с показателями распространения Covid-19 на миллион жителей, была бы вызовом даже для тех стран Европы, где системы здравоохранения намного сильнее и имеется больше возможностей помочь пациентам.

"Для нас это, к сожалению, означает, что будет сложной задачей не только оказать неотложную помощь, но и обеспечить лечение всех пациентов с Covid-19 и спасти столько жизней, сколько мы могли бы спасти, если бы у нас не было таких загруженных больниц, отделений интенсивной терапии и нехватки медиков ", — заявила директор NMPD.

Ципуле подчеркнула, что уже сейчас система здравоохранения сталкивается с серьезными проблемами. В отдельных случаях врачи говорят, что как только количество стационарных пациентов с Covid-19 превысит 1500, медицина как таковая прекратится и начнется медицина катастроф, что означает другие принципы как при выборе методов лечения, так и в способности помочь пациентам с небольшими проблемами.

По словам главы NMPD это будет значить еще более серьезную сортировку на всех уровнях — в первичном уходе, работе NMPD, а также в приемных отделениях и отделениях интенсивной терапии.

Ципуле также подчеркнула, что этот предел не будет достигнут в качестве стартовой точки во всех латвийских больницах, поскольку Латвия уже была близка к такому состоянию, когда одновременно в нескольких больницах пациентов с Covid-19 было больше, чем возможностей помочь.

Она указала, что тогда были возможности доставить из Государственных материальных резервов оборудование для больниц или перевезти пациентов. В ситуации, когда больницы перегружены, а резервного оборудования нет, рассматривается возможность дополнительной помощи из-за рубежа. Ципуле выразила надежду, что помощь будет оказана достаточно быстро.

Как указала Ципуле, в течение какого-то времени больницы смогут перенаправлять пациентов из одной больницы в другую и обеспечивать терапию. Однако, если в ближайшее время помощь не будет оказана, ситуация станет очень сложной.

Глава NMPD выразила надежду, что все люди, которые будут нуждаться в этом, смогут пройти лечение вне зависимости от того, будет это 2000 или 3000 пациентов с Covid-19.

Ципуле также отметила, что ведется серьезная работа в создании дополнительных коек и планирование соответствует тому, как формируются прогнозы заболеваемости. Она указала, что большой проблемой в сложившейся ситуации является нехватка медиков.

Ципуле также обратилась ко всем латвийским медикам, которые пока не вовлечены в работу с пациентами с Covid-19. Она призвала врачей и медсестер искать возможности оказать поддержку в своих региональных больницах.