Глава NMPD: наибольшую ответственность за безопасный отдых у воды должны нести сами жители
Foto: LETA

Наибольшую ответственность за безопасный отдых у воды должны нести сами члены общества, заявила в интервью телеканалу TV3 директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

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По ее словам, безопасность у воды можно повысить за счет различных факторов, например, таких как благоустроенные пляжи и обучение плаванию, но самая большая ответственность лежит на самих членах общества, как и где они предпочитают отдыхать.

Ципуле отметила, что люди у воды часто отдыхают безрассудно, например, в состоянии алкогольного опьянения или не присматривают за своими детьми.

Как сообщалось ранее, минувшие выходные в Латвии были трагичными — за три дня утонули семь человек, в том числе в море в Царникавской волости утонули три компании из четырех. В целом в этом году спасатели вытащили из водоемов 70 погибших, 26 из них в купальный сезон, который начался в середине мая.

Говоря о других актуальных вещах в работе NMPD, Ципуле отметила, что Праздник песни и танца начался спокойно, а его участники пока получили только легкие травмы.

Медики зафиксировали случаи, когда люди отправлялись участвовать в празднике нездоровыми, в результате чего обострялись проблемы со здоровьем.

Также NMPD участвует в разработке планов реформы больниц, чтобы осенью была ясна новая схема организации оказания услуг. Ципуле отметила, что уже сейчас можно наблюдать, что не во всех региональных больницах обеспечиваются все запланированные услуги.

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