Глава NMPD: в службе по-прежнему не хватает более 20 бригад

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) по-прежнему не хватает бригад, отметила глава NMPD Лиене Ципуле в интервью телеканалу TV3.

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На данный момент в NMPD не хватает более 20 бригад. По словам Ципуле, обеспечение службы бригадами сейчас хуже, чем пару лет назад, но NMPD научилась работать и выживать и в условиях нехватки сотрудников.

В таких обстоятельствах по-прежнему актуально формирование медицинских бригад из двух человек, но для обеспечения качественной работы необходимо проводить обучение сотрудников. 40% вызовов служба выполняет уже в составе двух человек.

Ципуле отметила, что Министерство здравоохранения готово обсудить эти вопросы в ближайшее время.

Сейчас в службе работают четыре украинца — трое в Риге и один в Курземе. В бригадах они действуют как "вторые лица". Эти люди участвуют в обучении, к ним привлекаются наставники.

Отвечая на вопрос о влиянии растущих цен на топливо на работу NMPD, Ципуле подчеркнула, что службе самой нужно быть готовой работать максимально эффективно. Рост цен накладывает еще большую обязанность оценивать и не выезжать на вызовы, которые не являются срочными.

Параллельно NMPD также предоставила Минздраву расчеты того, каким может быть влияние роста цен на топливо и, сколько дополнительных средств может понадобиться службе.