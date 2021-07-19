Глава NVA: осенью не ожидается роста уровня безработицы

В Латвии осень не прогнозируют существенного роста уровня безработицы в какой-либо отрасли, заявила в интервью Латвийскому радио директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне.

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По ее словам, в настоящий момент зарегистрированный уровень безработицы в стране составляет 7,4%. Показатель снижается с апреля на фоне сезонных работ, а также смягчения ограничений из-за Covid-19.

Сегодня особый дефицит кадров зафиксирован в строительстве, на производстве, в отрасли транспорта и логистики, а труднее всего найти работу в сфере торговли и туристической отрасли, где ранее наблюдалось большое число вакансий.