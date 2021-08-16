Глава Погранохраны: мигранты на границе хотят вернуться домой, но их силой выталкивают из Беларуси

Многие мигранты на границе Латвии и Беларуси сообщали о желании как можно скорее попасть домой, но их выталкивали из Беларуси силой, в эфире Латвийского радио сообщил начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс, передает LETA.

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К полуночи воскресенья Погранохрана вернула в Беларусь 395 нарушителей границы, которые пытались нелегально попасть в Латвию. Самое большое число мигрантов было зафиксировано в четверг — 101 человек. В другие дни латвийскую границу пытались пересечь в среднем около 50 человек.

"Если удается зафиксировать лица в момент пересечения границы, то указываем им, что это преступление и призываем отказаться от совершения преступления. Если не выходит, то проводим мероприятия, чтобы это не произошло", — рассказа Пуятс.

Каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально. До сих пор было принято одно решение о принятии лица с нарушениями движения, которое не могло о себе позаботиться, рассказал Пуятс. Мигранты несли этого человека на руках через границу.

Пуятс отметил, что мигранты недовольны нынешней ситуацией и многие сообщали, что хотят скорее попасть обратно домой в Ирак, но белорусы их толкали через границу силой.

Как уже сообщалось, в этом году резко вырос поток мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу ЕС со стороны Беларуси. Большинство из мигрантов, задержанных Литвой, собирались попасть в другие страны Западной Европы. Европейские политики считают, что белорусский режим способствует нелегальной миграции. Это допущение подтверждают расследования журналистов.