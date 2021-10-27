Глава правительства: после локдауна ограничения могут быть сохранены для непривитых от Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

После завершения локдауна ограничения в той или иной форме останутся для жителей, которые не привиты от Covid-19. Такой сценарий допустил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ, LTV) премьер-министр Кришьянис Кариньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он отметил, что пока рано говорить, можно ли будет с середины ноября отказаться от строгих ограничений.

По словам Кариньша, сейчас актуален вопрос о том, в каком виде после локдауна будет восстановлен так называемый зеленый режим — полностью, как до локдауна, или будут изменения.

Премьер подчеркнул, что нельзя "вечно сидеть в ограничениях", так как это препятствует развитию экономики и вынуждает брать в долг финансовые средства, которые позже придется отдавать, поэтому он вновь призвал всех прививаться от Covid-19.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Коронавирус Локдаун пандемия Covid-19 Вакцинация Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов