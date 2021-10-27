Глава правительства: после локдауна ограничения могут быть сохранены для непривитых от Covid-19

После завершения локдауна ограничения в той или иной форме останутся для жителей, которые не привиты от Covid-19. Такой сценарий допустил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ, LTV) премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он отметил, что пока рано говорить, можно ли будет с середины ноября отказаться от строгих ограничений.

По словам Кариньша, сейчас актуален вопрос о том, в каком виде после локдауна будет восстановлен так называемый зеленый режим — полностью, как до локдауна, или будут изменения.

Премьер подчеркнул, что нельзя "вечно сидеть в ограничениях", так как это препятствует развитию экономики и вынуждает брать в долг финансовые средства, которые позже придется отдавать, поэтому он вновь призвал всех прививаться от Covid-19.