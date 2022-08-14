Глава профсоюза: приемлемая зарплата для педагогов - не менее 1500 евро

В Латвии вакантно 1055 ставок педагогов в школах — но самом деле их даже больше, просто не все данные опубликованы, заявила в передаче Латвийского радио 4 "Подробности" председатель профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Об этом сообщает Rus.LSM.

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По мнению Ванаги, кадровая проблема, упирающаяся в низкие зарплаты, не решается слишком долго, и Минобразования придется считаться с тем, что из-за возрастающих перегрузок еще какое-то число педагогов уволится — и не исключено, что отдельные предметы будут преподаваться менее качественно.

Самоуправлениям, чтобы привлечь недостающие преподавательские кадры, приходится доплачивать педагогам за работу, прозвучало в передаче. Например, в Огрском крае учителю математики и физики при 40-часовой рабочей неделе предлагается оклад 1800-2200 евро в месяц (до уплаты налогов).

"По крайней мере часть самоуправлений стараются повысить зарплату, чтобы она была больше указанной в правилах Кабинета министров. Другие самоуправления ищут возможности компенсировать учителям расходы на бензин — потому что сейчас многие тоже отказываются работать, особенно если у них уже есть работа в другой школе. Третьи опять-таки оплачивают учебу молодым педагогам, предлагают квартиры.

Разные методы используют, но это все-таки не решает проблему заполнения вакансий — поступила информация, что их уже больше тысячи, но ведь не все школы и самоуправления еще их публикуют в общей системе, они стараются на своих сайтах эти вакансии публиковать. А на едином портале они не все эту информацию размещают", — рассказала Ванага.

Но и 1055 вакансий — это такой показатель, когда родителям и ученикам придется считаться с тем, что будут предметы, по которым какое-то время не будет занятий.

"А может быть, кто-то из учителей будет стараться заместить отсутствующего коллегу, но будут ситуации, когда даже те, у кого уже есть полная ставка, будут вынуждены брать дополнительные рабочие часы, и это повлияет на качество образования. С этим надо считаться — поэтому мы, профсоюз, настаиваем на том, чтобы решать эти проблемы, касающиеся ставки и конкурентоспособной зарплаты. Есть план, где написано, как можно уменьшить число этих вакансий — но этот план министерство, к сожалению, не старается реализовать, и да, проблемы, к сожалению, будут, и с этим надо считаться.

Поэтому мы надеемся, что поддержка родителей будет, если (точнее, когда!) будет забастовка педагогов (думаю, она все-таки будет). Мы выступаем за то, чтобы не страдало наше молодое поколение, и не было перегрузок для учителей", - говорит глава профсоюза.

По словам Ванаги, больше всего рабочих метс пустует в системе дошкольного образования — это вызвано длительной несправедливостью в оплате труда воспитателей: "Там неравенство по рабочим вопросам в течение уже очень многих лет. У них больше рабочих часов, чем у учителей в школах, и плата за отработанные часы меньше. А поскольку их образование позволяет идти работать в школах — их, говоря попросту, перекупают или частный сектор, или школы, поэтому в детских садиках этот дефицит кадров очень чувствуется. И по таким предметам, как математика, физика, химия, информаицонные технологии — и, да, по латышскому языку и литературе педагогов тоже не хватает".

На вопрос ЛР-4, какая зарплата может считаться приемлемой, чтобы преодолеть нехватку педагогов, Ванага ответила — не менее 1500 евро в месяц.

"И надо еще учитывать разные факторы — региональные, сколько детей в классе, но эти 1500 — самое низкое. Потому что мы видим, что уже в Литве фактически уже достигнут такой уровень, в Эстонии — около 2000 евро, а у нас что полагается? В детских садиках 970 евро до уплаты налогов, в университете для ассистента около 800 евро, для лектора — 1000… Ну это уже вообще — о каком качестве мы тогда говорим? 1500 евро — это была бы нормальная нижняя ставка, и каждый год ее необходимо было бы повышать", - подвела итог представитель профсоюза.