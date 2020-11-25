Глава профсоюза: решение правительства является завуалированным указом перейти на удаленное обучение

Принятые во вторник правительством более строгие эпидемиологические требования к образовательным учреждениям фактически являются завуалированным решением полностью перейти на удаленное обучение. Такое мнение в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении высказала глава Профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она призвала осознать, что вследствие новых ограничений педагогам нужно будет проводить в маске 5-6 уроков, при этом говорить достаточно громко, чтобы весь класс четко понимал сказанное. Причем, согласно полученным профсоюзом пояснениям со стороны властей, использовать необходимо именно закрывающие лицо и нос маски, а не защитные щитки на все лицо.

"Это несоразмерные требования. Тогда уже могли сразу сказать, что переходим на работу удаленно, а не принимать такие решения, содержащие, осмелюсь заявить, долю цинизма", — прокомментировала Ванага.

Во многих школах Риги невозможно обеспечить три квадратных метра площади на одного ученика в классе, и им придется переходить на удаленную учебу, сообщила также представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Анита Петеркопа.

Как сообщалось, правительство постановило, что для учеников 1-6-х классов при очном учебном процессе с 30 ноября должно быть обеспечено три квадратных метра площади класса. Если требуется, класс можно разделить на несколько групп.

По словам Петеркопы, в Риге много классов, где более 30 учеников, и обеспечить нужную площадь на ученика в таком случае невозможно. В школах есть спортивные и актовые залы, библиотеки, но это не может быть решением для всех классов.

Так как 7-12-е классы сейчас не учатся, младшие классы можно разделить на группы и развести по свободным кабинетам, но ни в одной школе не хватит учителей, чтобы работать в таких условиях, не нарушая установленной законом о труде нормы — 40 часов в неделю.

Также в ряде школ болеют или находятся на самоизоляции учителя, и человеческий ресурс ограничен.