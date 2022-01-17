Глава RAKUS: мы готовимся к большому наплыву пациентов

Из-за стремительного распространения коронавирусного заболевания Covid-19 Рижская восточная клиническая университетская больница (RAKUS) "готовится к буре", рассказал председатель правления RAKUS Имантс Паэглитис в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Как пояснил Паэглитис, больница готовится как к большому наплыву пациентов, так и к увеличению числа заболевших медработников, что может осложнить работу с пациентами.

Сейчас в RAKUS лечатся примерно 200 пациентов с Covid-19, 25 из них находятся в интенсивной терапии. Как отметил глава больницы, во время нынешней волны коронавируса у многих заразившихся нет симптомов, и заболевших выявляют при поступлении в другие отделения.

Паэглитис согласился с тем, что пока все выглядит так, что сбылись прогнозы о сравнительной легкости течения Covid-19, вызванного вирусом штамма "омикрон". Потому что сейчас, когда число заболевших увеличивается очень стремительно, количество госпитализированных больных растет не так быстро.

По словам Паэглитиса, среди пациентов, которым требуется госпитализация, примерно 70% - это невакцинированные, а среди больных в тяжелом состоянии - примерно 90% не прошли курс вакцинации от коронавируса.

Глава RAKUS все-таки отметил: пока нельзя сказать, что работа в больницах стала легче. Из-за пандемии коронавируса пришлось отложить плановые медуслуги для многих жителей, которые сейчас попадают в больницу. Сейчас загрузка коек в RAKUS составляет примерно 85%, что оценивается как высокий показатель, рассказал Паэглитис.