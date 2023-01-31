Глава Rīgas namu pārvaldnieks отстранен от должности

Совет предприятия Rīgas namu pārvaldnieks принял 30 января решение отстранить от должности председателя правления Роналда Нейманиса, сообщает предприятие.
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Основание отстранения — утрата доверия. Компании не удалось достичь финансовых и нефинансовых целей, выдвинутых на 2022 год. 31 января 2023 года — последний день работы Нейманиса в занимаемой должности.
Работу в правлении RNP продолжат Бернхард Малиновский и Лайла Кейселе, которые должны обеспечить бесперебойное функционирование предприятия.
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