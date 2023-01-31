Глава Rīgas namu pārvaldnieks отстранен от должности

Совет предприятия Rīgas namu pārvaldnieks принял 30 января решение отстранить от должности председателя правления Роналда Нейманиса, сообщает предприятие.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Основание отстранения — утрата доверия. Компании не удалось достичь финансовых и нефинансовых целей, выдвинутых на 2022 год. 31 января 2023 года — последний день работы Нейманиса в занимаемой должности.

Работу в правлении RNP продолжат Бернхард Малиновский и Лайла Кейселе, которые должны обеспечить бесперебойное функционирование предприятия.