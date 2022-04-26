Глава Rīgas siltums: cчета за тепло в столице в новом сезоне вырастут еще

В грядущем отопительном сезоне рижанам придется считаться с тем, что их расходы на теплоснабжение будут очень большими. Об этом в эфире Латвийского радио заявил председатель правления AS Rīgas siltums Нормунд Талцис, пишет rus.lsm.lv

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сейчас AS Latvenergo сейчас подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) новый проект тарифов — а они являются для Риги определяющими при получении тепла с двух ТЭЦ, объясняет Талцис. Тариф, утверждения которого Latvenergo хочет от SPRK, Талцис назвал "крайне драматическим".

"Какой будет цена Latvenergo за природный газ, мы не знаем. Но в любом случае потолки тарифа там очень, очень высокие", — сказал он.

Настоящая цена газа, вероятнее всего, сохранится и в следующем сезоне, заявил еще один участник радиопередачи, завотделом финансовых энергетических инструментов Минэкономики Гатис Силов. При этом из-за войны почти невозможно точно прогнозировать, какой она будет. И нет признаков, чтобы цена газа могла резко снизиться, добавил Силов.

"Тот уровень цен на газ, что мы видим сейчас, скорее всего, сохранится всю следующую зиму. И в результате совпадения неблагоприятных обстоятельств он может даже повыситься, это реальность, в которой приходится считаться. Но прогнозировать точно — я не верю, что кто-то на этой планете способен прогнозировать", — сказал он.

Rīgas siltums в этом году планирует строить две котельных и переходить от газа на щепу, это долгий процесс. В целом в столице из возобновляемых ресурсов получают около 32% всей тепловой энергии, сообщил представитель предприятия.

Счета рижан за тепло будут очень сильно зависеть от стоимости газа, подтвердил член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолиньш.

"Цену биомассы мы можем прогнозировать, она не будет колебаться так сильно, хоть и может вырасти. Так что тут мы может прогнозировать и рассчитать, каким будет тариф. А сколько будет стоить газ? За какую цену его закачают в Инчукалнское хранилище? Если он будет стоить 100 евро за МВт-ч, то тариф на тепло установится на уровне 100-150 евро за МВт-ч. Если тариф на таком уровне — это значит, в однокомнатной квартире в январе за тепло придется платить примерно 250 евро".

Ранее уже сообщалось, что в связи энергоценовым кризисом, который усугубляется геополитической ситуацией, тарифы на отопление в латвийских городах растут. Например, в Резекне осенью тариф увеличится в 4,5 раза.

Latvijas gāze прогнозирует, что если Евросоюз введет эмбарго на импорт российского газа, можно будет сразу объявлять кризис в энергетике. Чтобы организовать альтернативные поставки газа, Латвии нужно в первую очередь договориться с соседями об использовании будущего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, во вторую — решить, где она построит свой собственный терминал. Если переговоры с Эстонией и Финляндией пройдут удачно, то уже в конце этого года газ Латвия сможет получать из еще не построенного терминала в эстонском Палдиски.

В то же время эксперты в области энергетики предупреждают, что низких цен на газ ожидать не стоит, и с этим потребителям придется считаться.