Глава рижской избирательной комиссии обеспокоен соблюдением правил профилактики Covid-19 во время выборов

Руководитель рижской избирательной комиссии Юрис Кокинс обеспокоен, что во время внеочередных выборов в Рижскую думу не будет возможно соблюсти все меры предосторожности, связанные с Covid-19. Об этом он сказал в эфире LTV, сообщает LETA.

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По словам Кокинса, одним из вызовов при организации этих выборов является неизвестность: “Организаторская сторона - это полбеды, но мы не знаем, какая в тот момент будет атмосфера - и эпидемиологическая, и политическая.”

В первую очередь его беспокоит то, что на некоторых участках может оказаться невозможным соблюдать эпидемиологические меры предосторожности. Например, у каждой из 15 партий, стартующих на выборах, есть право в участок отправить своего наблюдателя. Кроме них, в каждой комиссии десять членов, а на участке будут избиратели. “Помещения очень разные. Есть спортивные залы, где всё будет в порядке, а есть и более узкие и маленькие помещения”, - сказал Кокинс.

Глава комиссии указал, что все избиратели должны будут приходить на выборы в масках и со своей ручкой. Если у них нет маски или ручки, то их выдадут на участке. Кокинс призвал не брать с собой детей. Кроме того, комиссия разработала целую процедуру дезинфекции поверхностей.

Отдельным вызовом будет обеспечение голосования на дому. По словам Кокинса, разносчиками ковида могут оказаться как члены комиссии, так и сами избиратели. Поэтому сотрудники будут стараться не заходить в помещения квартир, передавая бюллетень через дверь.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила рекомендации по профилактике Covid-19 во время внеочередных выборов в Рижскую думу. Выборы пройдут 29 августа.