Глава RNP: Кроме лифтов, у предприятия есть и другие подозрительные договоры, их ждет аудит

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) пересмотрит договоры, заключенные примерно в то же время что и договор об обслуживании лифтов. Об этом в эфире LTV сказал председатель правления RNP Эрнестс Саулитис. По его словам, есть подозрительные договоры.

По словам Саулитиса, правоохранительные органы и до обысков интересовались этой закупкой. Глава предприятия пересмотрел документы закупки, но тогда они не показались ему подозрительными.

"Люди научились приводить в порядок бумаги. Скорее вопрос, что под ними, как в реальности. Поэтому я сказал — это больше похоже на мошенничество", — сказал Саулитис.

Хотя надзирающие за закупками органы указали, что у предприятия Liftu alianse нет достаточного оборота, чтобы заключить сделку по обслуживанию лифтов, Саулитис не считает это показателем, а скорее формальным нарушением, которое было допустимо в процедуре переговоров. Саулитис заверил, что ответственные лица наказаны.

Саулитис отметил — это дело не говорит ничего хорошего о предприятии и допустил, что будут пересмотрены и другие договоры:

"Если там действительно мошенничество, пока не могу утверждать, я надеюсь, нам удастся это доказать либо через полицию, либо через аудит… При условии. Что будет необходимо пересмотреть все заключенные договоры за определенный отрезок времени."

Проверка затронет все крупные договоры. Глава предприятия заметил и подозрительные договоры. RNP надо выяснить, они просто невыгодны или в них присутствует элемент мошенничества, отметил Саулитис. Он отказался называть конкретные договоры и услуги.

Ответственность правления предприятия в создавшейся ситуации покажет аудит, подытожил Саулитис.

Как уже сообщалось, 30 января Госполиция проводила процессуальные действия в главном здании муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks. Вскоре был задержан и арестован владелец фирмы Liftu alianse Игорь Бабкин. 4 февраля LTV сообщило о задержании еще четверых, все они работники RNP.

Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Государственной полиции Петерис Бауска рассказал, что уголовное дело возбуждено по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По его словам, речь идет о миллионах евро.