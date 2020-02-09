Глава Sakret: в Латвии пора запускать типовые проекты жилья

"Сообщение госконтроля бедственном состоянии зданий нынешнего жилого фонда в Латвии поднимает хорошо всем известную, но не решаемую уже годами проблему технического состояния многоэтажек, построенных в советское время", — пишет глава правления Sakret Holdings Андрис Ванагс.

"Напомню, что опубликованные выводы Госконтроля весьма суровы: тысячи жителей Латвии обитают в квартирах — съемных, собственных или предоставленных самоуправлением — которые "опасны для здоровья и жизни". Одним из решений наболевшей проблемы, которое могло бы начать процесс приведения этих зданий в порядок, является каталог перестройки типовых квартир. Поясню, почему я так думаю.

Известно, что типичной проблемой жилого фонда Латвии является его подержанное состояние, которое притом ухудшается стремительнее, чем происходит строительство новых домов. И хотя субъективно нам кажется, что за последние годы (не считая годы кризиса) в стране много чего строят, на самом деле число многоквартирных домов растет не так уж и быстро. Статистика показывает, что лишь десятая часть жителей Латвии живут в домах, которые построены уже после восстановления независимости.

Три четверти жилого фонда было построено еще во времена СССР, к тому же большинство являются панельными домами 60-80-х годов прошлого века. Это означает, что даже "свежим" советским многоэтажкам сейчас 40 лет, что является весьма почтенным возрастом.

Мы можем надеяться, что фасады этих домов рано или поздно будут приведены в порядок в рамках программ по утеплению. Но еще более актуальным является вопрос, как привести здание в порядок изнутри? В большинстве советских многоквартирных домов проблемой является несоответствующая современным требованиям планировка", — пишет Ванагс.

По его мнению, очень большое число жильцов рано или поздно задумываются о перепланировке, чтобы расширить, например, пространство кухни и ванной комнаты, куда не помещаются толком новые плиты и стиральные машины.

"Но, понимая, сколько времени и средств придется вложить в согласование проекта в стройуправе и в сам ремонт, люди зачастую ничего так и не делают. Другие же проблему неудобной планировки решают не совсем законным путем", — отмечает Ванагс.

По его мнению, решением проблемы может стать идея об издании каталога проектов перепланировки. В нем содержалось бы два-три качественно проработанных и детализованных вариантов планировки для каждой из самых популярных серий жилых домов.

"Как это будет выглядеть? Семья, которая живет в квартире советских времен, хочет затеять перестройку. Например, объединить кухню с жилой комнатой или ванную с туалетом. Она выбирает наиболее подходящий своим нуждам вариант планировки и отправляется в стройуправу для согласования. Зная, что это проект из каталога, работники стройуправы проводят согласования в облегченном и ускоренном порядке. Таким образом будет сделано все, чтобы максимально облегчить путь к жилищу, которое соответствует нуждам и финансовым возможностям жителей".