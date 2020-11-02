Глава службы качества образования: если к процессу учебы привлечь родителей, то результат будет не хуже, чем при посещении школы
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Удаленный учебный процесс в школах может быть успешен — в том случае, если директор школы берет на себя руководство данным процессом и создает систему, понятную как для учителей, так и для школьников и их родителей. В частности, это должно означать и наличие регулярной обратной связи, рассказала в интервью Латвийскому радио глава Службы качества образования Инита Юхневича.

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По ее мнению, самым существенным аспектом системы, который может повлиять на результат, является сотрудничество школы с родителями. Именно задействование родителей поможет обеспечить получение их детьми качественного образования в условиях, когда учиться приходится удаленно, из дома.

Юхневича считает, что при правильных действиях качество образования, полученного в условиях пандемии и удаленного обучения, должно быть таким же, как и при очном обучении.

В случае, если сбить темпы распространения коронавируса Covid-19 не удастся, очное обучение придется прервать и в 1-6-х классах школ. Об этом ранее рассказала в интервью Латвийскому телевидению министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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