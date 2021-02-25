Глава Службы неотложной медицинской помощи: сейчас нельзя смягчать ограничения

В Латвии сейчас нельзя смягчать ограничения Covid-19, а введение более строгих мер - вопрос политического соглашения, в интервью Латвийскому телевидению сказала директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, передает LETA.

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Ципуле ранее прогнозировала, что в ближайший месяц начнется третья волна Covid-19. Она в эфире LTV объяснила, что сейчас под вопросом только то, насколько большая вспышка ожидается. Это будет зависеть от латвийского общества и готовности правительства сохранить существующие ограничения.

Глава “скорой” подчеркнула, что хотя власти работают над увеличением мощности больниц, они не бесконечны. Эксперты предлагают варианты решений правительству, но какие из них утвердить - это решение правительства. “Сейчас ситуация зашла в некоторый тупик и предлагать альтернативы не так просто”, - указала Ципуле и добавила, что как только смягчаются ограничения, уровень заболеваемости возрастает.

На вопрос о том поддерживает ли Ципуле строгий локдаун, в том числе ограничения передвижения, глава службы сказала, что и раньше выступала за введение более строгих ограничений, но на короткий срок. Она готова поддержать такое решение и сейчас, когда показатели заболеваемости находятся в стагнации. Если строгие ограничения будут введены вместе с ростом заболеваемости, может быть слишком поздно.