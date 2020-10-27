Глава Службы неотложной помощи: через месяц система здравоохранения может пережить коллапс

Если ситуация с Covid-19 не улучшится, в течение месяца может произойти коллапс системы здравоохранения Латвии. Об этом на заседании Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям заявила директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

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Ципуле была приглашена на заседание комиссии, которая сегодня рассматривает заявление на депутата Алдиса Гобземса, отказывающегося соблюдать требование о ношении масок.

Руководитель СНМП подчеркнула, что цель ограничений - оградить общество от угрозы инфекционного заболевания. Такие же ограничения были бы введены и в том случае, если бы в Латвии распространялась чума, лихорадка Эбола или другое заболевание.

Она рассказала о вспышках в ряде больниц и отметила, что если весной удалось прервать цепочку заражений, взяв под контроль привезенные из-за границы случаи, то сейчас, когда болезнь распространяется внутри страны, рост количества пациентов в больницах будет продолжаться, даже если все закрыть.

Число помещенных в больницы заболевших приближается к 200, и это большая нагрузка на систему здравоохранения. Если так будет продолжаться, ее может ждать коллапс. За всю историю Центр инфектологии никогда не был переполнен, а сейчас он полон и обсуждается возможность увеличить вместительность больниц в регионах.

Она добавила, что призывать не соблюдать введенные государством ограничения — безответственно.