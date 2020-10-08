Глава Службы неотложной помощи: сейчас нагрузка гораздо больше, чем весной

Сейчас ситуация гораздо сложнее, а нагрузка на медиков "неотложки" больше, чем весной на пике заболеваемости Covid-19: и из-за коронавируса, и из-за приближающегося сезона гриппа. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV рассказала глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее словам, одно накладывается на другое, и нагрузка на всю систему здравоохранения больше, чем весной. Все лето шла работа над оценкой весенних рисков и прогнозами на развитие ситуации.

У СНМП есть план по кризисному управлению в случае сильного распространения Covid-19. Средств индивидуальной защиты хватит на полтора-два месяца. Есть некоторые проблемы с закупкой новых: поставщики то и дело меняют обещания, а возможности по доставке не всегда такие, как хотелось бы. Однако, подчеркивает Ципуле, СНМП постоянно работает над этим. "Надеюсь, получится все время пополнять резервы и проблем не будет", — говорит она.

Каждый день "неотложки" привозят в больницы несколько пациентов с коронавирусом. Лежат там и больные в тяжелом состоянии, причем их средний возраст стал меньше. Среди тех, кто сейчас находится в тяжелом состоянии, есть люди 42, 46 и 50 лет.

В данный момент коронавирусом болеют два медика СНМП. Оба заразились примерно две недели назад и уже выздоравливают. В случае одного из них так и не выяснен источник заражения: хоть он и ездил на вызов к больному коронавирусом, он использовал все средства защиты.

Ципуле призвала жителей делать прививку от гриппа, чтобы облегчить работу врачам, и ценить работу медиков, которым очень важна поддержка.