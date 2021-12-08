Глава службы занятости: невакцинированным будет сложно сохранить статус безработного

Не вакцинированным против Covid-19 людям может быть сложно сохранить статус безработного, поскольку отсутствие сертификата Covid-19 не будет достаточным оправданием для отказа от подходящего предложения по работе, - отметила директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

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"Конечно, никто не откажет в получении статуса безработного непривитому человеку, но сохранить статус может оказаться сложно. Мы уже сейчас получаем указания от работодателей о необходимости наличия сертификата у подходящих кандидатов на вакансии, если того требует специфика работы. Если у человека имеется соответствующий опыт, образование, но он не вакцинирован или не может предъявить действующий сертификат о перенесенном заболевании, это не станет достаточной причиной для отказа от подходящего предложения по работе с сохранением статуса безработного", - сказал Симсоне, добавив, что исключения возможны по решению медицинского консилиума.

При этом глава ГАЗ отметила, что у людей, конечно же, будет возможность самостоятельно искать подходящую работу, которую можно выполнять без сертификата.

Она также отметила, что ГАЗ еще не зафиксировало роста числа безработных после 15 ноября, когда вступило в силу требование обязательной вакцинации против Covid-19 всех служащих публичного сектора.

Симсоне также указала, что прошло слишком мало времени и ГАЗ не может сделать объективных выводов о том, что именно отсутствие сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании является причиной того, что человек не может вернуться на рынок труда.