Глава службы занятости: реальное влияние Covid-19 на безработицу мы увидим в середине апреля

В настоящее время прирост количества безработных умеренный, и это еще нельзя назвать кризисом, однако реальная ситуация будет видна только в середине апреля, когда пройдет примерно месяц после объявления чрезвычайного положения, заявила в интервью Латвийскому радио руководитель Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

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Она напомнила, что с начала марта количество безработных в стране выросло примерно на 3000, получены несколько заявлений о коллективных увольнениях. "Мы ждем наплыва клиентов после 14 апреля, когда исполнится месяц с получения нами этих заявлений", - сказала Симсоне.

По ее словам, ГАЗ сейчас работает с клиентами удаленно, и никто не остается без услуг. Свободных рабочих мест в данный момент довольно много - около 28 000 - и рынок труда не остановился, так как вакансии заполняются, а вместо них появляются другие. С момента начала кризиса работу нашли 3000 человек, сказала Симсоне.

На рынке труда произошли изменения - отрасли, в которых еще недавно был большой дефицит рабочих рук, работников больше не ищут. Больше всего работников не хватает сейчас в пищевой промышленности и рыбообработке.