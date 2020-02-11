Глава "Согласия" в Рижской думе обратился к Пуце с просьбой об отстранении Бурова

Глава фракции "Согласия" в Рижской думе Максим Толстой обратился к министру охраны окружающей среды и регионального развития Юрису Пуце с призывом действовать последовательно и отстранить председателя Рижской думы Олега Бурова от занимаемой должности за допущенные правонарушения.

"Мы получили письмо от министра Пуце, адресованное всем депутатам Рижской думы, в котором он просит нас добросовестно соблюдать нормы закона о статусе депутата городской и окружной думы, посещать заседания Рижской думы и утвердить бюдже на 2020 год.

Обращаем внимание министра на то, что члены партии "Согласие" добросовестно присутствовали на всех созванных заседаниях Рижской думы. Однако у депутатов не было возможности принять решение об утверждении городского бюджета, поскольку действующий председатель думы Олег Буров не созывал заседания с такой повесткой дня.

Таким образом, Олег Буров нарушил закон о муниципальных бюджетах. Также Олег Буров не соблюдал нормы закона о самоуправлениях, потому что в январе этого года не было ни одного очередного заседания Рижской думы", — указывает лидер "Согласия".

В соответствии с законом о самоуправлениях, министр имеет право и обязан следить за соблюдением закона в работе местного самоуправления, говорится в письме.

"Отстранив Олега Бурова от должности, Юрис Пуце своими действиями подтвердит, что закон в нашей стране является единым для всех, и любой, кто его не соблюдает, понесет соответствующее наказание. Мы хотели бы убедиться, что министр строго следит за соблюдением закона, а не играет в политические игры в интересах своей партии.

Мы считаем, что у министра также есть инструменты, с помощью которых он может заставить нынешнего мэра Риги созвать совещание для утверждения городского бюджета. Партия "Согласие" готова принять решение по этому важному для каждого рижанина вопросу добросовестно и с чувством ответственности. Мы также призываем других членов городской думы действовать ответственно на постах депутатов", — говорится в письме.