Глава Совета по иммунизации: Латвия не планирует ставить AstraZeneсa "на паузу"

В Латвии пока нет необходимости останавливать использование вакцины Covid-вакцины Vaxzevria (ранее AstraZeneca) для какой-либо группы населения, поскольку не доказана причинно-следственная связь между препаратом и случаями тромбоза у привитых. Об это в интервью LTV заявила глава Совета по иммунизации Даце Завадска, передает rus.LSM.lv.

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По словам Завадски, случаи тромбоза чрезвычайно редки — один случай из 100 тыс. После Пасхи ожидается более подробный отчет европейских медиков.

По словам Завадски, и ее бы смутило происходящее вокруг вакцины — если бы она не была медиком. Поэтому глава Центра иммунизации призвала доверять специалистам, обсудить вакцинацию с врачом, а не принимать решение, касающееся здоровья, на основании информации СМИ.

После ряда сообщений о возникновении тромбов у получивших британско-шведский препарат несколько регионов Германии ввели возрастные ограничения на новые прививки. Канада установила общенациональный запрет на использование вакцины для людей моложе 55 лет. Причинно-следственная связь вакцинации с тромбозами и смертями не установлена. Случаи по-прежнему являются крайне редкими, однако регистрируются в том числе и у молодых пациентов, в подавляющем большинстве — женщин.

Ранее до 15 апреля AstraZeneca "на паузу" поставили Норвегия и Дания — до 15 апреля, пока специалисты оценивают ситуацию. Швеция и Финляндия ввели ограничения, предполагающие, что получить AstraZeneca могут только люди от 65 лет.