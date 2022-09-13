Глава Союза самоуправлений: сложности с оплатой счетов зимой могут быть у половины домохозяйств

По различным расчетам, со сложностями в оплате счетов за потребление энергоресурсов в грядущем отопительном сезоне столкнутся примерно 55% домохозяйств, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис, сообщает LETA.

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Число жителей, которые запросят жилищное пособие в этом сезоне по сравнению с предыдущим может возрасти с 20 000 до 44 000.

Каминскис отметил, что общество в целом еще не до конца осознает, что ожидать зимой, поскольку счета с резко возросшими суммами жителям еще не пришли. Поэтому ситуация может проясниться только в ноябре.

Латвийский союз самоуправлений обратился к правительству с призывом произвести государственную интервенцию, чтобы установить цены на энергоресурсы были на уровне платежеспособности населения. При определении того, каким может быть государственное регулирование цен, самоуправлениям рекомендуется брать за основу средние затраты на отопительный сезон прошлого года.

При этом необходимо ввести дополнительные механизмы поддержки, поскольку она понадобится не только малоимущим, но и среднему классу.

Необходимо обеспечить равноправный подход к оказанию государственной поддержки, оценивая ее по уровню доходов населения с учетом того, что уровень платежеспособности населения, а также тарифы на коммунальные услуги, различаются по регионам.

Несмотря на переизбыток налоговых поступлений, самоуправлениям не хватит средств на оказание помощи своим жителям. Поэтому Латвийский союз самоуправлений предлагает изменить интенсивность господдержки конечного тарифа централизованного теплоснабжения, подняв его с 50% до не менее 75% при медиане 68 евро за мегаватт-час. Кроме того, говорится о необходимости предусмотреть дифференцированный подход к интенсивности государственной помощи.

Поскольку есть самоуправления, которые сами организуют закупку топлива, Латвийский союз самоуправлений призывает найти решение по упрощению процедур закупки топлива для муниципальных учреждений, не являющихся поставщиками государственных услуг.

Рост цен на энергоресурсы также существенно влияет на бюджеты самоуправлений, в том числе на возможности оказания помощи жителям, поэтому необходимо установить, что государство финансирует 75% от фактических расходов на выплату жилищных пособий в отопительный период, подчеркивает Союз самоуправлений.