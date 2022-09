Глава Stratcom Янис Сартс появился на сцене конференции в носках с надписью "Топчу русню"

Директор Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom) Янис Сартс вышел на сцену конференции в Варшаве в носках украинского бренда Dodo Socks с надписью "топчу русню". Этот предмет гардероба вызвал массовое одобрение украинских пользователей соцсетей и обвинения в русофобии со стороны российских СМИ.

Фотография была сделана во время конференции в Академическом центре стратегических коммуникаций в Варшаве. В мероприятии приняли участие украинские военные. Янис Сартс находился на сцене и сидел в кресле. Брюки слегка задрались, и надпись на носках было легко прочесть.



Носки цвета хаки, как сообщает украинское медиа "Обозреватель", производит бренд Dodo Socks совместно с украинским журналистом Майклом Щуром в поддержку 112-й бригады теробороны. Половина доходов от продажи носков перечисляется Украинским Вооруженным силам. На сайте Dodo Socks одна пара носков стоит 5,50 евро.



"Украинцы с восхищением комментируют носки директора Центра стратегической коммуникации НАТО", — отмечает "Обозреватель". В комментариях фигурируют такие фразы "Внимание — носкам", "Носки — в топе", "Янис Сартс в стильных носках" и так далее.

На носки Сартса обратили внимание и кремлевские масс-медиа, которые, как и ожидалось, критиковали предмет гардероба. Так российский телеканал Ren TV в Twitter утверждает, что Сартс явился на конференцию в "унижающих русских" носках, а Life.ru назвал носки "русофобскими".

Комментарий в Twitter по-английски написал и сам Янис Сартс, пояснивший, что он имеет ввиду под понятием "русня":

"Русня- люди, верящие в свое "особое" право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе и так далее и так далее и так далее, люди, которые пытают и убивают заключенных, люди, которые уничтожают ракетами детские сады и школы", — написал Сартс в первом сообщении, обрывающимся на запятой. Далее он продолжил мысль — "больницы и супермаркеты, люди, которые призывают убивать больше украинцев и разрушать гражданскую инфраструктуру, люди, которые пытаются помочь скрыть эти военные преступления, люди, которые вопреки всем фактам делают вид, что ничего этого не происходит".

