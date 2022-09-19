Глава Stratcom Янис Сартс появился на сцене конференции в носках с надписью "Топчу русню"

Директор Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom) Янис Сартс вышел на сцену конференции в Варшаве в носках украинского бренда Dodo Socks с надписью "топчу русню". Этот предмет гардероба вызвал массовое одобрение украинских пользователей соцсетей и обвинения в русофобии со стороны российских СМИ.

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Фотография была сделана во время конференции в Академическом центре стратегических коммуникаций в Варшаве. В мероприятии приняли участие украинские военные. Янис Сартс находился на сцене и сидел в кресле. Брюки слегка задрались, и надпись на носках было легко прочесть.





👀Director of the NATO Center for Strategic Communications revealed interesting socks

Janis Sarts came to the "Independence of Information" conference in Poland on September 16 wearing khaki socks with the inscription "Crushing Russians". pic.twitter.com/DbRWHST5ux

— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2022



Носки цвета хаки, как сообщает украинское медиа "Обозреватель", производит бренд Dodo Socks совместно с украинским журналистом Майклом Щуром в поддержку 112-й бригады теробороны. Половина доходов от продажи носков перечисляется Украинским Вооруженным силам. На сайте Dodo Socks одна пара носков стоит 5,50 евро.



"Украинцы с восхищением комментируют носки директора Центра стратегической коммуникации НАТО", — отмечает "Обозреватель". В комментариях фигурируют такие фразы "Внимание — носкам", "Носки — в топе", "Янис Сартс в стильных носках" и так далее.

На носки Сартса обратили внимание и кремлевские масс-медиа, которые, как и ожидалось, критиковали предмет гардероба. Так российский телеканал Ren TV в Twitter утверждает, что Сартс явился на конференцию в "унижающих русских" носках, а Life.ru назвал носки "русофобскими".

Комментарий в Twitter по-английски написал и сам Янис Сартс, пояснивший, что он имеет ввиду под понятием "русня":

"Русня- люди, верящие в свое "особое" право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе и так далее и так далее и так далее, люди, которые пытают и убивают заключенных, люди, которые уничтожают ракетами детские сады и школы", — написал Сартс в первом сообщении, обрывающимся на запятой. Далее он продолжил мысль — "больницы и супермаркеты, люди, которые призывают убивать больше украинцев и разрушать гражданскую инфраструктуру, люди, которые пытаются помочь скрыть эти военные преступления, люди, которые вопреки всем фактам делают вид, что ничего этого не происходит".

Русня- people who believe in their "special" right to invade & occupy neighbors, people who while invading kill thousands of innocents in Bucha, Irpin, Izyum, Mariupol etc, etc, etc, people who torture & kill prisoners, people who destroy with missiles kindergartens, schools, — Jānis Sārts (@janis_sarts) September 18, 2022



Далее появился постскриптум (также на английском языке): "Если кто-то пропустил, то это относится не к национальности, а к конкретному мировоззрению и поведению".

