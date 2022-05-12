Глава Страткома НАТО о задержанных 10 мая: должны ответить по всей строгости

То, что часть латвийская общества, пусть и не большая, слушает пропаганду Владимира Путина и готова действовать в соответствии с ней, довольно опасно, заявил в эфире Латвийского телевидения (ЛТВ) глава Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, пишет портал Rus.lsm.lv.
Сартс признал, что проблемы, которые выявила ситуация 10 мая, не новые. Он считает, что в отношении людей, которые прославляли российский режим и его преступления, нужно действовать со всей строгостью.
Сартс пояснил, что с точки зрения динамики общества мы уже не находимся в мирном времени. К этому нужно приспосабливаться, иначе "ошибка за ошибкой приведут глубже в болото".
Начальник Госполиции Арманд Рукс в эфире программы Šodienas jautājums Латвийского телевидения (ЛТВ) признал, что 10 мая в Парке победы "были проблемы с принятием решений со стороны должностных лиц более низкого ранга — был слишком мягкий подход".
Полиция сделала выводы из этой ситуации и впредь обещает нулевую толерантность. "Если лицо после первого требования отказывается сотрудничать, никакой толерантности быть не может. Этого человека нужно задержать", — сказал Рукс.
Он также считает, что проблема, которая выявилась 10 мая, в Латвии уже давно. "Мы — все общество — допустили эту ситуацию, и теперь мы должны быть непреклонны и в патриотизме, и в уважении к украинскому народу", — заявил начальник Госполиции.
Утром 10 мая у памятника в Пардаугаве при помощи трактора убрали цветы, которые люди принесли к подножию монумента 9 мая. Это вызвало бурю негодования в социальных сетях, на фоне которой люди вновь отправились возлагать цветы к памятнику.