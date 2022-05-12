Глава Страткома НАТО о задержанных 10 мая: должны ответить по всей строгости

То, что часть латвийская общества, пусть и не большая, слушает пропаганду Владимира Путина и готова действовать в соответствии с ней, довольно опасно, заявил в эфире Латвийского телевидения (ЛТВ) глава Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, пишет портал Rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сартс признал, что проблемы, которые выявила ситуация 10 мая, не новые. Он считает, что в отношении людей, которые прославляли российский режим и его преступления, нужно действовать со всей строгостью.

Сартс пояснил, что с точки зрения динамики общества мы уже не находимся в мирном времени. К этому нужно приспосабливаться, иначе "ошибка за ошибкой приведут глубже в болото".

Начальник Госполиции Арманд Рукс в эфире программы Šodienas jautājums Латвийского телевидения (ЛТВ) признал, что 10 мая в Парке победы "были проблемы с принятием решений со стороны должностных лиц более низкого ранга — был слишком мягкий подход".

Полиция сделала выводы из этой ситуации и впредь обещает нулевую толерантность. "Если лицо после первого требования отказывается сотрудничать, никакой толерантности быть не может. Этого человека нужно задержать", — сказал Рукс.

Он также считает, что проблема, которая выявилась 10 мая, в Латвии уже давно. "Мы — все общество — допустили эту ситуацию, и теперь мы должны быть непреклонны и в патриотизме, и в уважении к украинскому народу", — заявил начальник Госполиции.

Утром 10 мая у памятника в Пардаугаве при помощи трактора убрали цветы, которые люди принесли к подножию монумента 9 мая. Это вызвало бурю негодования в социальных сетях, на фоне которой люди вновь отправились возлагать цветы к памятнику.