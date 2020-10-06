Глава Суда Сатверсме перешла в Суд ЕС на замену Левитсу: придется избрать нового председателя

В среду, 14 октября, в 10:00 пройдут выборы нового председателя Конституционного суда. Кандидаты на должность председателя Конституционного суда будут выдвинуты во время заседания, выборы пройдут в ходе открытого заседания суда.

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Председатель будет избран из числа судей Конституционного суда на срок в три года абсолютным большинством голосов всего состава судей.

Как сообщалось, 2 октября этого года был последний день полномочий предыдущего председателя Конституционного суда Инеты Зиемеле, которая сегодня приступит к работе в Суде Европейского союза (ЕС).

Совет ЕС 2 сентября избрал Зиемеле на пост судьи Суда ЕС на оставшийся срок полномочий бывшего судьи Суда ЕС Эгила Левитса — до 6 октября 2024 года.

Со 2 октября до избрания нового председателя Конституционного суда его функции после ухода Зиемеле выполняет заместитель председателя Санита Осипова.