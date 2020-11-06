Глава театра “Дайлес”: лучше объявить о ЧС, чем постепенно увеличивать ограничения

Директор театра “Дайлес” Юрис Жагарс считает, что лучше сразу объявить о чрезвычайной ситуации, чем постепенно увеличивать ограничения. Об этом он заявил в эфире TV3. В свою очередь, министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) считает, что вместе с ограничениями должны появиться инструменты поддержки отрасли.

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Жагарс выступает за введение ЧС, так как это внесет большую ясность в то, как в дальнейшем будет работать театр, а также это будет честно по отношению к зрителям, которые смогут вернуть деньги за билеты. “Например, за последние две недели драматически упала посещаемость. По крайней мере 40% зрителей не посещали постановки и теряли деньги за билеты”, - рассказал Жагарс.

Он считает, что введение чрезвычайной ситуации может многое изменить и ввести небольшие коррекции в работу театра.

Министр культуры Наурис Пунтулис считает, что любые дополнительные ограничения в отрасли культуры должны идти в связке с механизмами поддержки. Он об этом сообщил в Facebook. Пунтулис сказал, что будет настаивать на том, чтобы не закрывались книжные магазины, библиотеки и по возможности работали музеи.

“Кажется, это последние бастионы культуры, которые в этих условиях из-за своей специфики наиболее безопасны для посетителей”, - сказал министр. Пунтулис отметил, что эмоциональная атмосфера становится всё более напряженной. Он призвал держаться рационального вектора, принять новые условия и действовать ответственно, не теряя уважение друг к другу.

Как уже сообщалось, 6 ноября, в закрытом режиме состоится заседания Совета по управлению кризисом, который будет решать, объявить ли в Латвии чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости Covid-19.