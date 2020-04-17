Глава Торгово-промышленной палаты: полгода надо перетерпеть, потом станет легче

Спровоцировавший экономический кризис коронавирус с нами надолго, а потому нужно считаться с тем, что уживаться с этой болезнью придется продолжительное время. И ближайшие полгода будут очень сложными. Как сообщает Rus.Lsm.lv, это признал в эфире передачи "Точки над i" Русского вещания LTV7 председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.

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"Я думаю, нужно принять то, что сосуществовать с этой болезнью придется продолжительное время. Это не та ситуация, как, например, с зубной болью, когда можно пойти к врачу, там все сделают и можно спокойно гулять дальше. Нынешнюю ситуацию нужно сравнивать с травмой [баскетболиста Кристапа] Порзиньгиса, который порвал связки в колене, а потом год восстанавливался. Здесь что-то похожее", — сказал Эндзиньш.

По его мнению, говорить о прекращении распространения вируса, а следовательно, и об отмене ограничений и восстановлении экономики, можно будет лишь после появления вакцины.

"И тут нужно понимать, что примерно год придется с этим прожить", — считает он.

Янис Эндзиньш подчеркнул, что "будут ли ограничения смягчаться или ужесточаться — зависит от ситуации. Но что вирус будет до конца года — это уже очевидно".

"Это не спринт, а марафон. И именно с этой точки зрения нужно смотреть на все вещи, на дальнейшее развитие и экономику", — уверен руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты.

При этом он выразил мнение, что к концу года, с экономической точки зрения, ситуация должна немного улучшиться. "Во-первых, у нас ситуация с распространением вируса намного лучше, чем в других странах мира. У нас далеко не такие проблемы, как, например, у Италии. Во-вторых, сейчас разрабатывается достаточно хороший план, который позволит улучшить ситуацию к концу года. Ближайшие полгода будут сложными, придется стараться выжить. Но я верю, что это время пройдет, а вирус уйдет", — заявил Эндзиньш.