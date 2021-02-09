Глава VARAM призывает приоритетно вакцинировать работников ЦИК в связи с грядущими выборами

В связи с тем, что 5 июня пройдут выборы в самоуправления, министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (Развитие/За!) призывает включить персонал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в список приоритетных групп для вакцинации от Covid-19.

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Плешс указал, что в последнее время актуализировался вопрос переноса грядущих выборов в самоуправления. Министр считает, что это добавит ещё одну переменную в период, полный неопределенности.

“Безопасность и здоровье общества на первом месте, однако также важно не толкать краеугольные камни демократии, чтобы не откладывалась возможность жителей реализовать свои права и выбрать представителей путем выборов. Чтобы обеспечить успешный ход выборов в самоуправления, я призывают в приоритетном порядке привить персонал ЦИК, таким образом, предоставив работникам участков необходимую “броню” против невидимого вируса, который и так уже сильно подкосил привычный ритм жизни”, - заявил Плешс.

Министр указал, что процесс вакцинации дает надежду, что в начале лета показатели заболеваемости могут быть ниже. Он отметил, что оттягивание выборов может создать ненужные трудности в процессе административно-территориальной реформы. Например, придется искать решения, как могут продолжить работать самоуправления, чьи сроки полномочий истекут в связи со вступлением в силу реформы.