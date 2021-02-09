Глава VARAM призывает приоритетно вакцинировать работников ЦИК в связи с грядущими выборами
Foto: LETA

В связи с тем, что 5 июня пройдут выборы в самоуправления, министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (Развитие/За!) призывает включить персонал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в список приоритетных групп для вакцинации от Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Плешс указал, что в последнее время актуализировался вопрос переноса грядущих выборов в самоуправления. Министр считает, что это добавит ещё одну переменную в период, полный неопределенности.

“Безопасность и здоровье общества на первом месте, однако также важно не толкать краеугольные камни демократии, чтобы не откладывалась возможность жителей реализовать свои права и выбрать представителей путем выборов. Чтобы обеспечить успешный ход выборов в самоуправления, я призывают в приоритетном порядке привить персонал ЦИК, таким образом, предоставив работникам участков необходимую “броню” против невидимого вируса, который и так уже сильно подкосил привычный ритм жизни”, - заявил Плешс.

Министр указал, что процесс вакцинации дает надежду, что в начале лета показатели заболеваемости могут быть ниже. Он отметил, что оттягивание выборов может создать ненужные трудности в процессе административно-территориальной реформы. Например, придется искать решения, как могут продолжить работать самоуправления, чьи сроки полномочий истекут в связи со вступлением в силу реформы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VARAM Вакцинация ЦИК
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде

Hовости недвижимости

Утонченный стиль в Бебербеки: вилла за 1 200 000 евро
Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Поселки Nordic Villages – благоустроенная среда для постройки своего дома в окрестностях Риги
Квартира без мебели - приятный или неприятный вызов?