Глава VARAM Спринджукс извинился за идею о "налоге на бездетность"

После того, как общество возмутилось идеей нового главы Министерства окружающей среды и регионального развития (VARAM) ввести практику советского времени, "налог на бездетность", министр Спринджукс извинился за свои слова и сказал, что они были вырваны из контекста.

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В публикации на Facebook Спринджукс пишет, что на заседании правительства обсуждались права ребенка, демография и поддержка семей, а о новых налогах речи не шло.

"Хоть я и упомянул несколько решений для поддержки семей, именно этот налог был вырван из контекста и стал главной новостью о политике поддержки семей",— говорит он.

Спринджук также заявил, что требуется продолжить дискуссию о том, как мотивировать семьи решаться на ребенка.

"Я понимаю, что есть семьи, где не может быть детей и никогда их не будет, и я это уважаю, но в то же время нам важно думать о том, как способствовать рождаемости", — пишет политик.

"Семья — это основа. Можно высказать много разных идей и многие отвергнуть, это демократический процесс, но важно об этом говорить. Я считаю, что необходимо проанализировать механизмы поддержки со стороны государства и местного самоуправления, и, возможно, предложить новые. Я уверен, что мотивирующие механизмы определенно более эффективны. Извиняюсь перед всеми, кого обидел", — пишет Спринджукс.

Уже сообщалось, что во вторник, 20 декабря, правительство заслушало проект Министерства благосостояния "Основные установки развития политики в отношении детей, молодежи и семьи" на 2022-2027 годы".

В ходе дебатов в правительстве Спринджукс высказал мнение, что возможно стоило бы подумать о практике советского времени — введении "налога на бездетность", что стало бы "своего рода сигналом, что будущее нужно производить налогоплательщикам".

Министр добавил, что введение "налога на бездетность" — это семейная политика.

Остальные члены правительства не комментировали это предложение.