Глава VARAM уволил мэра Икшкиле

Глава Министерства охраны среды и регионального развития ( VARAM) Артур Томс Плешс ("Развитие/За!) подписал указ об освобождении от должности председателя думы Икшкильского края Индулиса Трапиньша ("Латвийская зеленая партия"). В работе мэра были констатированы нарушения.

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Трапиньш руководил думой Икшкиле с 2009 года. Решение уволить Трапиньша принято на основании открывшихся многочисленных нарушений, ввиду наличия рисков коррупции, нецелесообразного использования муниципального имущества и принятия единоличных решений, противоречащих общественным интересам.

Решение министра вступает в силу сегодня, 26 февраля, потому что эксперты министерства собирали информацию о мэре уже несколько месяцев.

Решение министра касается только председателя думы, сама дума остается работать и должна выбрать нового председателя.

В ноябре 2020 года Rus.lsm.lv сообщал, что ответственные ведомства оценивают возможные нарушения, которые связаны с собственностью Трапиньша. На берегу одного из прудов территории под названием Upenāji— свежепостроенный дом. Он принадлежит жене Трапиньша. Он с семьей живет рядом. Публично доступные данные свидетельствуют: здание возведено без разрешения на строительство. Трапиньш признает — это нарушение. Но для чего предназначено здание — семейный или гостевой дом — не рассказывает. Он отрицал, что использовал служебное положение.

Ранее LETA сообщала о проходившем в Икшкиле голосовании о доверии исполнительного директора самоуправления Агнесе Янкуне. Она осталась в должности: семь депутатов были за, два против и два воздержались. Голосование проходило из-за полученного от VARAM письма о том, что, возможно, на административной территории самоуправления контроль за строительством происходит поверхностно. Председателя думы попросили включить в повестку дня вопрос об оценке деятельности исполнительного директора. За день до рассмотрения депутаты получили от VARAM еще одно письмо, о возможных нарушениях в работе муниципальной Стройуправы.

Была создана комиссия, которая пришла к выводу, что самовольное строительство само по себе не означает, что Стройуправа нарушала закон или контролировала процесс поверхностно. Трапиньш тогда заявил, что исполнительный директор исполняла обязанности честно и профессионально и реализовала проекты, направленные на улучшение инфраструктуры.