Глава VARAM уволил мэра Икшкиле
Foto: LETA

Глава Министерства охраны среды и регионального развития ( VARAM) Артур Томс Плешс ("Развитие/За!) подписал указ об освобождении от должности председателя думы Икшкильского края Индулиса Трапиньша ("Латвийская зеленая партия"). В работе мэра были констатированы нарушения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Трапиньш руководил думой Икшкиле с 2009 года. Решение уволить Трапиньша принято на основании открывшихся многочисленных нарушений, ввиду наличия рисков коррупции, нецелесообразного использования муниципального имущества и принятия единоличных решений, противоречащих общественным интересам.

Решение министра вступает в силу сегодня, 26 февраля, потому что эксперты министерства собирали информацию о мэре уже несколько месяцев.

Решение министра касается только председателя думы, сама дума остается работать и должна выбрать нового председателя.

В ноябре 2020 года Rus.lsm.lv сообщал, что ответственные ведомства оценивают возможные нарушения, которые связаны с собственностью Трапиньша. На берегу одного из прудов территории под названием Upenāji— свежепостроенный дом. Он принадлежит жене Трапиньша. Он с семьей живет рядом. Публично доступные данные свидетельствуют: здание возведено без разрешения на строительство. Трапиньш признает — это нарушение. Но для чего предназначено здание — семейный или гостевой дом — не рассказывает. Он отрицал, что использовал служебное положение.

Ранее LETA сообщала о проходившем в Икшкиле голосовании о доверии исполнительного директора самоуправления Агнесе Янкуне. Она осталась в должности: семь депутатов были за, два против и два воздержались. Голосование проходило из-за полученного от VARAM письма о том, что, возможно, на административной территории самоуправления контроль за строительством происходит поверхностно. Председателя думы попросили включить в повестку дня вопрос об оценке деятельности исполнительного директора. За день до рассмотрения депутаты получили от VARAM еще одно письмо, о возможных нарушениях в работе муниципальной Стройуправы.

Была создана комиссия, которая пришла к выводу, что самовольное строительство само по себе не означает, что Стройуправа нарушала закон или контролировала процесс поверхностно. Трапиньш тогда заявил, что исполнительный директор исполняла обязанности честно и профессионально и реализовала проекты, направленные на улучшение инфраструктуры.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VARAM
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Vārnu iela, Centrs, Rīga,
450€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Ādažu nov.,
455 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Talsu nov.,
178 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ezera iela, Dagdas nov.,
35 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Nīcgales iela, Purvciems, Rīga,
60 500€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
400€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
147 500€
Parka iela, Babītes nov.,
175 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€