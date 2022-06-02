Глава Вентспилсской больницы предлагает вакцинировать беженцев из Украины от Covid-19

На данный момент в Северо-Курземской региональной больнице в Вентспилсе лечатся семь пациентов с Covid-19, двое из них - украинские беженцы, у которых на родине был другой порядок вакцинации, поэтому в Латвии необходимо продвигать вакцинацию беженцев от коронавируса, заявил агентству LETA председатель правления Северо-Курземской региональной больницы Юрис Лацис.

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По его словам, сейчас ситуация с больными Covid-19 значительно улучшилась по сравнению с зимой и весной, поскольку уменьшается количество инфицированных в Латвии, а в больницах проходят лечение все меньше пациентов. Полторы недели назад было несколько дней, когда в больнице не было ни одного больного коронавирусом.

В настоящее время в больнице находятся семь пациентов с Covid-19, только у троих из них вирус является основным диагнозом.

Лацис обратил внимание на то, что украинские беженцы являются группой риска не только в Вентспилсской больнице, но и во всей стране, потому что у них на родине другая система вакцинации.

Говоря об ожидаемой осенью вспышке Covid-19, Лацис признал, что коронавирус никуда не исчезнет, ​​с ним придется жить, как с гриппом. Однако сейчас врачи уже накопили знания и опыт, а в больнице есть необходимое оборудование и медикаменты. Врач говорит, что неизвестно, появится ли осенью новый штамм Covid-19, но он не должен быть более тяжелым, чем предыдущие.

Все в больнице по-прежнему носят маски, пациентов регулярно тестируют, как и персонал, но реже, чем раньше, сообщил Лацис.

Как сообщалось ранее, в связи со снижением общей заболеваемости Covid-19, в том числе количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, Государственная оперативная медицинская комиссия решила с 1 июня отменить объявленный ранее режим повышенной готовности.