Глава VID Иева Яунземе в феврале 2024 года оставит должность

Во вторник, 8 августа, Кабинет министров утвердил решение, предусматривающее, что в феврале 2024 года генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе уже точно покинет эту должность.

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Еще в конце июля Иева Яунземе подала в Министерство финансов заявление, в котором проинформировала, что ее срок полномочий на должности главы Службы гогсдоходов истекает 11 февраля следующего года, и она не намерена в дальнейшем оставаться в этой должности.

Несмотря на то, что Яунземе все же выразила добровольное желание покинуть пост, этому предшествовала негативная оценка деятельности VID. В частности, компания PricewaterhouseCoopers, проанализировав деятельность фискальной госструктуры, пришла к выводу, что, хотя в работе VID некий прогресс в 2020-2022 годах был, все же выполнение общих целей затормозилось. Доверие общества к VID снизилось с 51,2% в 2018 году до 41,7% в 2022 году. Упал и уровень удовлетворенности клиентами работой VID: с 74% в 2019 году до 67,1% в 2022 году.

В сентябре 2022 года — за три недели до последних парламентских выборов — бывший министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") уже издавал распоряжение о возбуждении дисциплинарного дела и отстранении Яунземе от занимаемой должности. В ответ Яунземе обвинила экс-министра в том, что он вел себя грубо и даже доводил сотрудников VID до слез.

По итогам выборов в Латвии было сформировано второе правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), в котором пост министра финансов занял Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), а Янис Рейрс возглавил в Сейме комиссию по бюджету и финансам. В январе этого года Ашераденс объявил по итогам заключения комиссии, расследовавшей нарушения в деятельности главы VID, выговор Иеве Яунземе, но восстановил ее в должности. С условием — она будет возглавлять VID до истечения срока полномочий в феврале 2024 года.

Проект решения о завершении полномочий Яунземе правительство Кариньша утвердило в условиях, когда в кулуарах все громче говорят о том, что в августе начнется формирование новой правящей коалиции и нового Кабинета министров. В частности, в новые премьер-министры неофициально прочат Арвилса Ашераденса, и, если эти слухи подтвердятся, что возникает вопрос, кто возглавит Минфин в новом правительстве. Должность главы Службы госдоходов считается одной из самых значимых и ключевых в сфере госуправления, и можно предположить, что договоренность о том, каким образом будет осуществляться конкурс на право возглавить VID, станет одним из пунктом договоренностей политиков при создании обновленной правящей коалиции.

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"Сейчас утверждена новая стратегия Службы госдоходов на 2023-2026 годы и начата работа над разработкой нового закона о налоговой и таможенной администрации. Как только будут ясны очертания нового регулирования и необходимый для его внедрения уровень компетенции и знания руководства, Госканцелярия объявит конкурс на должность руководителя Службы госдоходов", — заявил в июне этого года в интервью изданию nra.lv Арвилс Ашераденс.