Глава VID: не устраивайте "час пик" — декларации о доходах можно подать не только 1 марта

В преддверии 1 марта — даты, с которой каждый год начинается период подачи деклараций, Генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе выступила с напоминанием, что вовсе не обязательно спешить сдать документы в первые же дни.

"Каждый год первый день марта напоминает время, когда начинается продажа билетов на концерты Праздника песни — большая часть жителей старается максимально быстро зайти на соответствующий сайт или физически добраться до оказателя услуги. Но разница в том, что билеты на концерт будут распроданы за очень ограниченный период времени и более не будут доступны, а полагающуюся себе налоговую переплату человек получит вне зависимости от того, подал он декларацию 1 марта, неделей или месяцем позже", — пишет Яунземе.

Ажиотаж с подачей деклараций возникает из-за предоставляемой государством возможности подать накопившиеся за год платежные документы или чеки за услуги здравоохранения и образования, получив затем часть налогов обратно.

"От того, когда именно (в установленный законом срок, — прим.ред.) человек подал свою декларацию о доходах, не изменится ни отношение VID к нему, ни размер возмещенной ему суммы. Сохраняется принцип, что переплаченный налог VID должен вернуть в течение трех месяцев с момента подачи документов. Подчеркиваю это потому, что уже в прошлом году начало марта принесло длинные очереди в центрах обслуживания клиентов, а также технические перебои в системе электронного декларирования (VID EDS). Причина лишь одна — уже в первый день многие тысячи латвийцев желают подать свои декларации.

Более того — за первые несколько минут после полуночи 1 марта 2019 года декларации через EDS пытались сдать более 30 тысяч человек одновременно. Какой бы мощной не была эта электронная система, таких ресурсов у нее нет. То же самое и с центрами обслуживания клиентов VID — и в Риге, и в других местах Латвии их вместительность ограничена. Даже если бы мы решили на один месяц взять дополнительных работников, для них просто не нашлось бы места в помещениях", — призывает жителей к благоразумию Яунземе.

По мнению главы VID, самым верным вариантом будет не спешить с подачей декларации, а также подготовить ее через EDS, в электронном виде. Сделать это можно за несколько минут, и не придется стоять в очереди. "К тому же, заполняя декларацию, можно будет убедиться, не образовалась ли в течение года налоговая задолженность, которую нужно будет вернуть государству", — напоминает Яунземе.