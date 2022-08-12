Глава VID: сравнивать количество сотрудников налоговых учреждений в странах Балтии некорректно
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Служба государственных доходов (VID) Латвии имеет самое большое количество сотрудников по сравнению с аналогичными учреждениями в других странах Балтии. Однако, по мнению генерального директора VID Иевы Яунземе, некорректно сравнивать количество сотрудников похожих учреждений разных стран. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Яунземе сообщила, что по состоянию на 1 июля этого года в VID работали 3432 человека. Ранее Neatkarīgā выяснила, что в 13 управлениях и 92 департаментах VID, которые, в свою очередь, состоят из более 100 отделов, трудоустроены 3850 человек. Общее количество сотрудников 68 департаментов и отделов Налоговой инспекции и Таможенного управления Литвы составляет 3377 человек. Тем временем, в Департаменте налогов и таможни Министерства финансов Эстонии числятся 1049 сотрудников.

Как указала Яунземе, простое сравнение количества работников некорректно, так как необходимо учитывать много других факторов, определяющих необходимое количество сотрудников в учреждении.

"Так, например, в Латвии и Эстонии есть довольно существенные различия в применении нормативных актов и администрировании налогов. Точно так же налоговые и таможенные администрации в Латвии и Эстонии имеют разные организаторские структуры, задачи и функции, на которые также влияют сферы ответственности и распределение компетенции, в том числе территориальное расположение самой страны. Таким образом, математическое сравнение количества работников учреждения не дает полного и объективного представления", — пояснила глава VID.

Яунземе раскрыла еще одну деталь, на которую ранее никто не обращал внимания. Выяснилось, что еще в 2016 году в учреждении работали 4359 сборщиков налогов, таможенников, специалистов в сфере ИТ и других сотрудников. В 2017 и 2018 годах было проведено резкое сокращение штатных должностей. За два года было ликвидировано 407 рабочих мест. Гендиректор по-прежнему оправдывает большое количество сотрудников такими факторами, как возложение государством на VID нетипичных функций, таких как администрирование и выплата пособий по Covid-19. Также стоит упомянуть мнение — чем длиннее сухопутная граница, тем больше должно быть сотрудников таможни. Например, при сравнении численности таможенных служащих "следует учитывать разную протяженность сухопутной границы (внешняя граница Эстонии — 294 километра, а Латвии — 407 километров, то есть почти вдвое больше)", пояснила Яунземе.

Neatkarīgā подчеркивает, что при сравнении учитывались и другие объективные факторы — количество жителей (т.е. количество потенциально работоспособных лиц) в каждой стране и планируемые доходы государственного бюджета (т.е. службы доходов). А именно, в Литве проживает 2,8 миллиона жителей, в Латвии — 1,8 миллиона, а в Эстонии — 1,3 миллиона. В свою очередь, запланированные доходы государственного бюджета в Литве составляют 14,8 миллиарда, в Эстонии — 13,3 миллиарда, в Латвии — 10,7 миллиарда.

Глава VID также упомянула, что каждый год численность сотрудников службы сокращается в среднем примерно на 30 человек, однако это не является самоцелью.

Тем временем, лидирующие позиции в оплате труда работников принадлежат эстонцам, в Латвии зарплаты у сотрудников VID похожи на литовские зарплаты.

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