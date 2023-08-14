Глава VID: закон о налогах нужно переписать простым языком
Foto: DELFI

Нужно переписать простым и понятным для жителей языком закон о налогах, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV генеральный директор Службы госдоходов (VID) Иева Яунземе.

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"Закон о налогах должен быть таким, чтобы каждый мог его понять", — подчеркнула она, приведя в пример другие страны, где законы переписали простым языком, чтобы их понимали всех. По ее мнению, закон о налогах должен быть первым законом, который перепишут таким образом.

VID и сейчас старается давать советы и методики, которые помогают людям разобраться в налоговом законодательстве, однако, по словам Яунземе, это не всегда получается.

"Это работа, которую надо продолжать год от года, чтобы то, что написано в законах о налогах, мог понять любой человек, не имеющий образования финансиста", — объяснила она.

Яунземе будет оставаться на посту гендиректора VID до 11 февраля 2024 года. После окончания срока полномочий они продлеваться не будут — так 8 августа решил Кабмин, основываясь на собственном желании Яунземе.

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