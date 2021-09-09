Глава Восточной больницы: доля тяжелобольных с Covid-19 в больнице достигла 20%
Foto: LETA

Тяжелобольных пациентов с Covid-19 стало существенно больше. Еще недавно в отделении интенсивной терапии Восточной клинической университетской больницы находилось 10–12% таких пациентов, а сейчас их доля выросла до 20%. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" рассказал председатель правления больницы Имант Паэглитис.

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Число госпитализированных с Covid-19 в больнице растет — сейчас их около сотни. Среди них вырос процент больных в тяжелом состоянии. Поскольку в отделении интенсивной терапии находятся и пациенты с другими болезнями, это перегружает больницу.

На этой неделе принимать пациентов с Covid-19 снова начали Даугавпилская, Лиепайская, Валмиерская и Резекненская больница, что немного разгрузило Восточную больницу, но этого недостаточно. В ближайшее время прием коронавирусных больных начнут еще Елгавская и Екабпилсская больницы.

Восточной больнице пришлось временно отложить плановые операции, и, хотя сейчас нагрузка стала чуть меньше, Паэглитис опасается, что скоро придется, как и в прошлом году, ограничить оказание плановых медицинских услуг.

Паэглитис подчеркнул, что ни один из пациентов с Covid-19 в Восточной больнице не привит. В основном это люди старше 50 лет, но есть два человека в возрасте от 35 до 40 лет.

"Нынешняя ситуация показывает, что заболеть действительно может любой, но тяжесть болезни отличается у тех, кто привился, и у тех, кто не привился", — отметил он.

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