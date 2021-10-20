Глава ВС: невозможно уволить непривитых от Covid-19 судей
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Председатель Верховного суда (ВС) Айгарс Струпишс направил письмо спикеру Сейма Инаре Мурниеце, в котором он обратил внимание на несколько международных документов, запрещающих исполнительной власти приостанавливать деятельность судебной системы и, обеспечивающих неотзывчивость судей, вне зависимости от наличия какой-либо прививки. Об этом агентству LETA сообщила представитель ВС Расма Звейниеце.

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Она подчеркнула, что ранее изданное распоряжение правительства об обязательной вакцинации от Covid-19 может помешать непривитым судьям исполнять обязанности должностного лица конституционного ранга и создать предпосылки для их увольнения.

Целью письма было информирования председателя Сейма о статусе судей как должностных лиц конституционного ранга и гарантиях, которые похожи на неотзывчивость и неограниченность исполнения депутатских обязанностей.

Звейниеце сообщила, что на данный момент вакцинацию прошли 92% судей ВС. Однако она отказалась отвечать на вопрос о том, получил ли прививку от Covid-19 сам председатель ВС Струпишс.

Ранее сообщалось, что с 11 октября в Латвии на три месяца введен режим чрезвычайной ситуации, определены и ограничения с целью увеличить охват населения вакцинацией.

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Tags

Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация Верховный суд
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