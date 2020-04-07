Глава Земельной службы уволена за необоснованную реорганизацию и переплату премий подчиненным

Кабинет министров поддержал во вторник, 7 апреля, решение Министерства юстиции об освобождении от должности генерального директора Земельной службы Солвиты Звидрини, сообщили порталу Delfi в Минюсте.

По словам министра юстиции Яниса Борданса, Звидриня без веских оснований ликвидировала региональные отделения Земельной службы, а также фактически ликвидировала структурные единицы IT и передала их функции другим поставщикам услуг, что могло очень негативно повлиять на полноценное функционирование структуры информационных технологий.

Дисциплинарная проверка констатировала, что Звидриня провела масштабную реорганизацию структуры Земельной службы, но не предоставила Министерство юстиции на согласование обоснования этих реформ. Поэтому не было возможности проверить правомерность и законность этих изменений.

Было создано несколько новых структурных единиц и должностей, а также изменены существующие — при этом не соблюдались правила Кабинета министров и нормативные акты.

Звидриня не соблюдала правила оценки работы подчиненных, позволяя другим заполнять вместо себя оценочные документы или заполняя их как попало, изменяла данные за прошлые периоды оценивая и без оснований проводила повторное оценивание. Премии подчиненным она назначала, не дожидаясь результатов проверки их работы.

Работникам было переплачено 74 460,48 евро в качестве премии — она незаконно включала в распоряжение о выплате премий за 2018 и 2019 году непредусмотренные показатели — средний заработок за месяц или среднюю расценку по аккордной работе за последние шесть месяцев.

Дисциплинарное дело против Звидрини было начато 20 декабря 2019 года по инициативе Борданса. Тогда она была на время отстранена от исполнения обязанностей.