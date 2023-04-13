Глава Земессардзе: у каждого гражданина есть право и обязанность защищать свою страну

У каждого гражданина есть право и обязанность защищать свою струну. Об этом в интервью ЛТВ заявил командир Земессардзе, бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

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"Каждый гражданин в случае необходимости должен иметь возможность участвовать в защите страны. Служба государственной обороны (СГО) предоставляет эту возможность и обязанность защищать нашу страну", — указал Лещинскис.

Глава ополчения подчеркнул, что Латвия не может позволить себе содержать огромную профессиональную армию, потому что у страны есть и другие потребности. Вот почему Лещинскис подчеркивает, что Служба государственной обороны — это решение, позволяющее в случае необходимости обеспечить Латвию достаточной военной мощью для обороны.

В этом году принятые в СГО 300 юношей будут направлены на службу в Механизированную боевую бригаду Сухопутных сил в Адажи.

Первый призыв, который пройдет 1 июля 2023 года, будет проведен на доброводьной основе, а с 1 января 2024 года служба в армии станет обязательной для граждан Латвии.