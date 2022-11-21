Главные елки Риги в этом году срубят в Олайнском крае
Foto: DELFI

В этом году главные рождественские елки Риги будут срублены в Олайнском крае, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с руководством и специалистами Rīgas meži и факультета лесного хозяйства Латвийского университета бионаук и технологий выбрал две главные рижские рождественские елки, которые украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

"Украшение рождественской елки на Ратушной площади — это рижская традиция с многовековой историей. В этом году праздничные елки украсят не только центр города, но и микрорайоны, принося в наши сердца ощущение Рождества", — заявил Стакис.

Обе ели — из Тирельского лесничества Rīgas meži. Их высота составляет около 15 метров, а возраст — примерно 30-40 лет.

Всего в этом году столицу украсят более 40 елок.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры