Главные елки Риги в этом году срубят в Олайнском крае

В этом году главные рождественские елки Риги будут срублены в Олайнском крае, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.

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Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с руководством и специалистами Rīgas meži и факультета лесного хозяйства Латвийского университета бионаук и технологий выбрал две главные рижские рождественские елки, которые украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

"Украшение рождественской елки на Ратушной площади — это рижская традиция с многовековой историей. В этом году праздничные елки украсят не только центр города, но и микрорайоны, принося в наши сердца ощущение Рождества", — заявил Стакис.

Обе ели — из Тирельского лесничества Rīgas meži. Их высота составляет около 15 метров, а возраст — примерно 30-40 лет.

Всего в этом году столицу украсят более 40 елок.