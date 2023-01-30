Главный архитектор Риги: микрорайонам нужно восстановление, а не рост

Чтобы микрорайоны Риги становились привлекательнее для горожан, в их развитии стоит фокусироваться скорее на регенерации, а не на росте. Так считает новый глава Рижской городской архитектурной службы Петерис Ратас.

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В интервью каналу TV3 Ратас признает, что во многих микрорайонах Риги, где живет очень существенная часть горожан, среда не особо красива и не сильно "способствует человечности".

"Я думаю, нам нужно смотреть скорее на возрождение, а не на рост города. Нам нужно превратить это место в более человечное, сменить фокус. Если мы хорошо организуем и возродим районы, они станут гораздо более привлекательными, чем сейчас. И это можно сделать", — заявил Ратас.

Главный архитектор Риги признает, что миграция жителей из города в пригороды неизбежна. Для того, чтобы люди вернулись в столицу, нужно подумать о том, как улучшить здесь качество общественного пространства и комфорт жизни, в том числе опеспечить высокую мобильность и безупречную инфраструктуру.

Архитектор также отмечает, что у озеленения города большая роль — это важно для того, чтобы горожане хорошо себя чувствовали, но, по его словам, несомненно придется искать баланс между желаниями и возможностями.

Одним из важнейших поворотных моментов в будущем архитектурном развитии Риги Ратас считает восстановление кольцевой железнодорожной магистрали города. По его словам, горожане привыкли ездить по так называемому Воздушному мосту и мосту на улице Чака, всем "кажется очень нормальным, что в городе железная дорога и такой вот забор".

"Но если мы на мгновение закроем глаза и представим, что поднимаем эти железнодорожные пути и городское пространство уходит под железную дорогу, как в Берлине, мы увидим совсем другой город", — рассказывает архитектор.

Он подчеркивает, что пример регенерации железнодорожного кольца — очень трудоемкое видение будущего, однако, если подходить к нему постепенно и прагматично, со временем оно может превратиться в реально достижимую цель.

Уже сообщалось, что в середине января к работе приступил новый главный архитектор Риги. Он победил в конкурсе, который провело самоуправление.

Ратас получил степень бакалавра архитектуры в Рижском техническом университете и степень магистра архитектуры в Технологическом институте Нью-Джерси в США. Он работал в международных архитектурных бюро в Нью-Йорке, продолжил карьеру в Китае — Шэньчжэне и Шанхае.

Ратас участвовал во многих проектах в разных городах США и Китая.

"Чтобы добиться позитивных изменений в городской среде, должно быть четкое общее видение того, каким мы хотим видеть город, как благоустроить микрорайоны и общественное пространство, регенерировать запущенные места, решить проблемы городской мобильности и улучшить узловые точки. Общая пространственная точка зрения и приоритеты также важны. Видение должно возникать в диалоге с жителями, микрорайонами, компаниями, застройщиками, инвесторами и архитекторами. Я хочу создать эту синергию, чтобы вовлечь всех в улучшение городской среды", — сказал Ратас.

Служба городского архитектора — структурное подразделение департамента развития города.