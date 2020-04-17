Главный инфекционист Латвии об ограничениях из-за Covid-19: мы и так довольно свободны

Пока не будет вакцины от Covid-19, какие-то меры дистанцирования сохранятся, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

По его словам, хорошим примером могут служить некоторые государства, в основном азиатские. Такие густонаселенные страны, как Южная Корея, Сингапур и Тайвань, способны функционировать с соблюдением дистанцирования. "Скоро к этим азиатским странам может присоединиться Норвегия, и, возможно, мы, но, конечно, какое-то дистанцирование нужно будет сохранять", — сказал Думпис.

Если жители Латвии продолжат соблюдать ограничения, можно будет говорить об их уменьшении, но не быстром, потому что "мы и так довольно свободны", добавил специалист. Однако, если сохранится теперешняя статистика. ограничения будут смягчены.

Думпис подчеркнул, что в Латвии по сравнению с другими странами делается много тестов на Covid-19, и заболевшие составляют лишь небольшую часть от протестированных. Задача состоит в том, чтобы время от времени тестировать людей во всех регионах Латвии и не пропустить вспышку.

Вакцина от Covid-19 может появиться в начале будущего года, допускает инфекционист. Что касается самого вируса, то он "скорее станет более заразным, но менее вредным".