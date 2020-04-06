Главный инфекционист Латвии пояснил, почему врачи не спешат объявлять "число вылечившихся от Covid-19"

В понедельник, 6 апреля, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания (ЦПКЗ, SPKC) Юрий Перевощиков рассказал, о том, как обстоит в Латвии ситуация с выздоровлением пациентов, у которых был констатирован коронавирус.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

На данный момент обследовано 75 латвийцев, у которых был констатирован Covid-19, а затем все выглядело так, что человек переболел этим вирусом и, возможно, выздоровел.

Однако в 30 случаях из этих 75 оказалось, что, несмотря на отсутствие внешних симптомов, в организме все еще констатировано наличие коронавируса.

Еще у 29 человек тест уже не выявил Covid-19, однако речь идет лишь о единичном результате, который должен быть подкреплен дополнительными исследованиями, чтобы быть признанным официально.

Лишь 16 пациентов из 75 прошли два обследования с негативным результатом на Covid-19. Их можно считать выздоровевшими.

На данный момент SPKC ждет данных от семейных врачей по каждому из данных случаев заболевания, и лишь тогда ответственные службы смогут дать общественности официальную и более точную информацию о тех, кто полностью излечился от коронавируса.

Нынешние цифры, имеющиеся в распроряжении медиков, Перевощиков назвал предварительными.

За последние сутки пробы на Covid-19 были взяты у 773 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали уже 21 453 латвийцев.

В больницах находятся 44 пациента с Covid-19, у 39 из них заболевание средней тяжести, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, отметил Перевощиков.