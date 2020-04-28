Главный инфекционист Минздрава: Пока нет необходимости вводить обязательное ношение масок

На данный момент нет нужды вводить обязательное ношение масок в общественных местах, но эта рекомендация может измениться в будущем, сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, сообщает LETA.

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Думпис объяснил, что такую практику вводят страны с большим числом пациентов Covid-19. Маски призывают использовать из-за того, что эти страны “открывают то, что у нас давно открыто, в том числе магазины и общественный транспорт”.

Думпис сказал, что ношение масок может дать результаты при высокой интенсивности заболевания в моменты, когда нельзя обеспечить дистанцию два метра между людьми. Сейчас латвийская эпидемиологическая ситуация сравнительно хорошая - “не так много случаев за день, общественный транспорт не переполнен, в магазинах эти риски сравнительно низкие”, сказал Думпис. Ношение масок на данный момент могут отнести на рабочие места, где маленькие расстояния между людьми. Он отметил, что эта рекомендация может измениться, если в Латвии вырастет число инфицированных.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сообщил, что не исключено, что Латвия последует примеру других стран и введет обязательное ношение масок в общественном транспорте и магазинах. Он указал, что избегание встреч с другими людьми “не работает в долгосрочной перспективе”. Кариньш отметил, что можно было бы развить производство масок, чтобы они были доступны за приемлемую цену.