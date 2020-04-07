Главный инфекционист: рано считать, что первая волна эпидемии позади

Число новых выявленных инфицированных может отличаться в разные дни, особенно если само число заболевших небольшое. Считать, что первая волна эпидемии позади, рано, предупредил у себя в Тwitter главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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"Динамику нужно оценивать минимум по 10 дням, которые покрывают два средних (пять дней) инкубационных периода", — объяснил эксперт.

За прошедшие сутки в Латвии было проведено 1122 анализа на Covid-19, и лишь шесть результатов было положительными. Сейчас коронавирус подтвержден у 548 человек, проведено 22 575 анализов. 41 пациент находится в больнице, три из них — в тяжелом состоянии. Умерло три человека, у которых подтвержден диагноз. Был ли причиной их смерти коронавирус, устанавливается.